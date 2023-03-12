شبح بن زيمة يطارد ديشان

يصّر الدولي كريم بن زيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني أن يكشف أسرار إبعاده من المشاركة خلال نهائيات كأس العالم بقطر، بطريقته الخاصة.

و أعلن نجم " المرينغي"، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام بأنه سيقدم قريباً تفسيرات ، فيما يتعلق بالقبضة الحديدية مع مدرب " الديكة" ديديه ديشان .

وكتب بن زيمة : "حسنًا، يبدو أنني سأضطر لكشف الحقيقة للناس بنفسي".

يذكر أن هذا المنشور يأتي ساعات قليلة،بعدما وصف" الحكومة" المعتزل دوليا، تصريحات ديشان تصريحات لصحيفة " لوباريزيان" بخصوص ما حدث بالجرأة وأرفقه بملصق " المهرج".