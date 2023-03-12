غليزان: مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية في غليزان صبيحة اليوم الأحد، لأجل حادث مرور بالطريق الولائي رقم 07 أ بالمكان المسمى مفترق الطرق بين بلديتي حمري وأولاد سيدي الميهوب تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة خلف وفاة شخص يبلغ 49 سنة، كان محصورا في السيارة، وهو في حالة خطيرة متعدد الإصابات، وقد تم تحريره بعد عملية قطع وتفكيك السيارة، وتقديم له الإسعافات اللازمة وإجلاؤه على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات لجديوية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة صبيحة هذا اليوم بالطريق السريع 60 أ (مستغانم -غليزان) اتجاه غليزان حوالي 100 متر على محول الخلايفية من أجل حادث مرور

تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين مع اندلاع حريق في إحدى السيارتين على مستوى المحرك مما أسفر عن إصابة 06 ضحايا، أنثتان تبلغان 20 و39 سنة، وأربعة (04) ذكور يبلغون ( 37/48/30/25سنة) لديهم كسور مفتوحة وجروح بليغة حيث تدخلت النجدة على جناح السرعة لإخماد حريق السيارة وتقديم الإسعافات الأولية و إجلاء المصابين إلى عيادة الحمادنة.