غليزان: تذبذب في المياه ببلدية سيدي أمحمد بن علي

أظهر سكان سيدي أمحمد بن علي في غليزان، قلقهم الشديد من الانقطاع المفاجئ لمياه الشرب المزودة للجهة من آبار الشلف، إذ أن هذا التذبذب لم يحصل منذ الصائفة الفائتة، وقد اقتربنا من رئيس وحدة الجزائرية للمياه لدائرة سيدي أمحمد بن علي الذي أرجع سبب تذبذب المياه إلى الصيانة التي تعرفها الخزانات الأربع، إذ يعكف عمال الوحدة على تنقيتها من كميات الكلس المتواجدة بداخلها بوسائل بدائية، وأن العملية قد تدوم لعشرة أيام، موضحا في سياق حديثه أن الماء سيزور الحنفيات ابتداء من هذا اليوم، وهو يحاول أن يوافق بين جميع أحياء المدينة، وتجمعاتها السكنية.

ولكي يحافظ على توازن التزود بالماء يقوم أعوان الصيانة بتنظيف كل خزان على حدة، وعند الانتهاء منه ينتقلون إلى خزان آخر، وهكذا دواليك.

ولعل المشكل الذي تتخبط فيه وحدة الجزائرية للمياه لبلدية سيدي أمحمد بن علي يتمثل في نقص العمال المهنيين.