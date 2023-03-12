وفاق سطيف: مستجدات بخصوص سونلغاز

أصدرت اليوم الأحد، إدارة وفاق سطيف بيانا توضح فيه بعض التفاصيل بخصوص اللقاء الأولي مع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك: " حظي رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيغلز"، عبد الحكيم سرار، رئيس النادي الهاوي، كمال لافي، محمد يحياوي الخبير الإقتصادي، حسين بلعباس عضو مجلس الإدارة، نبيل بن نية المستشار القانوني، بلقاء رسمي، مع مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مع إطارات مسيرة في المجمع، صبيحة اليوم الأحد ، بمقر إدارة مجمع سونلغاز".

و أضاف البيان:" اللقاء الرسمي كان مثمرا، حيث شهد محادثات جادة، من الجانبين، وأكد خلاله الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، النية الجادة في التقدم لشراء أغلبية أسهم شركة "بلاك إيغلز"، حيث أسدى تعليمات لإطارات المجمع، من أجل التنسيق مع الأخصائيين من إدارة نادي وفاق سطيف، لبداية الإجراءات الخاصة بعملية شراء أغلبية الأسهم، وبعثها من جديد في جميع المجالات".

يذكر أنه سيعقد مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا رئيس مجلس إدارة النادي، عبد الحكيم سرار، ندوة صحفية بفندق الأولمبيك بالجزائر وذلك للتطرق إلى اللقاء الذي جمعه مع المدير العام لمجمع سونلغاز.