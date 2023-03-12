"ننتظر صدور القوانين الأساسية لقطاع الصحة مع نهاية السنة الجارية"

أكد مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج أن الجزائر تتوفر على 15 كلية تخصص طب مقارنة بدول الجوار تكوين كفاءاتها في مجال الطب .

وكشف البروفيسور رشيد بلحاج في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، عن الدخول في نقاشات مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بغية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف شرائح عمال قطاع الصحة ومن المنتظر أن تعود بالفائدة على العنصر البشري من الناحية المادية والمهنية و التكوينية وذلك مع صدورها نهاية السنة الجارية.

وأكد المتحدث، على ضرورة رقمنة قطاع الصحة بما يتماشى واحترام الخريطة الصحية وكذا المسار العلاجي والبحوث العلمية حتى يتم تحسين المنظومة الصحية بالجزائر .

وأضاف البروفسور رشيد بلحاج أنه توجد ميكانيزمات للتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص إجراء العديد من العمليات الجراحية على غرار جراحة القلب وأمراض الكلى حيث تتكفل مصالح الضمان الاجتماعي بمصاريف هذه العمليات الجراحية.

وبخصوص الإستثمار في قطاع الصحة بالجزائر أكد المتحدث ذاته أنه فرصة للتكوين والإستثمار في شبابنا الجامعي المتخرج من مختلف كليات الطب عوض الهجرة خارج الوطن.

وأبدى رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج تفاؤله بتطور قطاع الصحة في الجزائر وأن يصبح قطاعا يتبادل خبراته مع مختلف الدول العربية في مجال الصحة .