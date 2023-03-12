دفعة معنوية لبوداوي قبل موعد النيجر

تحدث الدولي الجزائري، هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي عن جاهزيته والمستوى الراقي الذي أصبح يقدمه من مواجهة لأخرى مع فريقه.

وقال بوداوي خلال ندوة صحفية مع مدربه ديديه ديـﭭار :" كانت لدي بعض المشاكل الصغيرة مع بداية الموسم، لكن منذ 3 أشهر أو 4 أشهر أشعر بأني جيد من الناحية البدنية وأنا جاهز لمواصلة سلسلة اللقاءات".

وأضاف ديديه: " يواصل بإنتظام خوض سلسلة مباريات من المستوى العالي وهذا أمر صعب في كرة القدم، هناك لاعبون أقوياء في فترات و خلال مباريات معينة لكن بالنسبة لهشام الأمر مغاير وهذا شيء جيد".

وأردف خريج أكاديمية بارادو : " عندما أدخل إلى أرض الميدان وأمام الجمهور أحس برغبة كبيرة في تقديم الأفضل وكل ما لدي، أتطور شيئا فشيء وأتحدث وأتعلم من زملائي ومدربي، عندما جددت مع نيس كان أمر جيدا وأنا سعيد بذلك".

و واصل المدرب الشاب الحديث عن تألق إبن مدينة بشار : " بصراحة أعتقد أنه، قادر على كل شيء، وهو من اللاعبين الذين أرى أن ليس لديهم حدود، يبهرنا كل نهاية أسبوع مايقوم به ليس من الجنون ولكن بالعكس أمور عادية ومنطقية وجب أن تكون في ذهنه وأنا متأكد من أنه سيحقق أحلامه وسيصل إلى طموحاته".

وختم بوداوي:" مدربي يعطيني الثقة ويقول لي إلعب كما تعرف وكما تحب ، وهذا ما أحتاجه لأواصل الموار بهدوء"