الأمن يوجه نداء للمواطنين

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف المدعو "م.ص" مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر الإنترنت وهذا من خلال تقديم عروض للتكوين والتوظيف في عدة مجالات.

وأشار بيان الأمن الوطني إلى أن المشتبه فيه كان يستغل الأرقام الهاتفية التالية : 0555449650 و 0773482944 9 وحساب بالمنصة الإلكترونية للبيع والشراء «OUEDKNISS» تحت إسم .«NABIL HATM ، وكذا حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل الأسماء المستعارة التالية: MAHBOLA MAHBOLA -MOH TIRI - عياشي إبتسام

إضافة إلى علب بريد الكتروني على موقع Gmail تحمل الأسماء التالية: NABIL HATM, TITA NAWEL, SEDINE SISI, NABILA SIHAM, AMA YASMINE, HODA SIRIN, LOLA CIBER, KARIM HATM

فـي هـذا الصدد، توجه مصالح الأمن الوطني، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الجزائر العاصمة، لتقييد شكوى أو للإدلاء بشهادة.