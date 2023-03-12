مستغانم: توقيف سراق الكوابل النحاسية بملعب الرائد فراج

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمستغانم من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 17 و 20 سنة، ينحدران من ولاية مستغانم متورطان في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة في حالة تلبس مع توافر ظرفي الليل والتعدد.

العملية جاءت بناءا على تلقي تبليغ عن السرقة عبر الخط الأخضر 48-15، من طرف حارس ليلي بالمركب الرياضي الرائد فراج مستغانم، في حدود الثالثة والنصف صباحا، مفاذه تواجد شخصين داخل المركب الرياضي يحاولان سرقة كوابل نحاسية خاصة بكاميرات مراقبة، كما سبق للمصلحة تسجيل شكوى سرقة كوابل نحاسية من ذات المكان مند حوالي 15 يوما طالت ما يقارب 2000 متر قطرها 25/4، ولم يتم التعرف على الفاعلين.

وعلى جناح السرعة إنتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان و طوقت المكان وبعد عمليات البحث بين الأحراش، تم توقيف المشتبه فيهما و حجز 70 متر من الكوابل و كماشتين .

التحقيق مع سالفا الذكر أفضى إلى تورطهما في جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة في حالة تلبس مع توافر ظرفي الليل والتعدد، ثم تحرير ملف إجراء قضائي ضدهما وتقديمهما أمام النيابة وبعد جلسة المثول الفوري أودع أحدهما الحبس المؤقت فيما استفاد القاصر من الإفراج.