غليزان: مزورا المحررات الرسمية والتجارية والمصرفية وأختام الدولة في قبضة الأمن

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية أو أكثر ضد الأموال، وتقليد واستعمال أختام الدولة، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية، وكذا التزوير،واستعمال المزور في محررات عرفية وتجارية ومصرفية، وتزوير وتقليد وتزييف واستعمال الشهادات ووثائق السفر تصدرها الإدارات العمومية إلى جانب النصب على الجمهور، وتبييض الأموال.

حيثيات القضية تعود إلى رصد منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يقوم صاحبه بحجز مواعيد التأشيرات عبر الإنترنت بطريقة مشبوهة، والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة بالتنسيق مع النيابة المحلية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما وشركائهم، مع ضبط مجموعة من أختام الدولة مقلدة وأختام مؤسسات عمومية وخاصة، وشهادات جامعية وكشوف نقاط مزورة، وكذا طابعتين، وجهازي حاسوب محمولين، ومبلغ مالي مقدر بـ12 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.