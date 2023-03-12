ريال مدريد يتحرك قضائيا

عقد اليوم الأحد، مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إجتماعا للنظر في الاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد الفريق الكتالوني، ورئيسيه السابقين سانـدرو روسيل وجوزيب ماريا بـارتوميو للشكوكِ القائمةِ على الفسادِ والعلاقة مع نائبِ الرئيس السابق للجنةِ الفنية للحُكام، خوسيه ماريا نـيغريرا.

وجاء عبر الموقع الرسمي للنادي الملكي:" يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع، ويؤكد ثقته في النظام القانوني".

و أضاف:" وافق النادي ، دفاعًا عن حقوقه المشروعة ، على المثول أمام المحكمة وأن يكون طرفا في رفع الدعوى عندما يفتح القضاء التحقيقات أمام الأطراف المتضررة".