ڨالمة: تحويل أحد جريحي حادث تاملوكة إلى مستشفى قسنطينة

تم صباح اليوم الأحد تحويل الجريح "ب.بوبكر"27 سنة في الحادث المروري المميت الذي وقع مقتبل ليلة أمس، إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بولاية قسنطينة للتكفل به من الإصابات البليغة التي تعرض لها خلال الحادث المروري الخطير الذي وقع بالمكان المسمى مزرعة صغير السعيد بالطريق الولائي 133، على بعد نحو 03كلم من بلدية تاملوكة جنوبي ڨالمة.

وفندت بعض المصادر المقربة من عائلة الجريح المحول إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة، بعض الأخبار الكاذب القتيلة بوفاة الضحية ، كما أعربت عن الحالة النفسية المزاجية لوالدة الجريح"ب.بوبكر" المنحدر من ولاية قسنطينة.

وكان الحادث المروري الأليم المتمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين من نوع "مرسيديس" تسيران في اتجاهين معاكسين، قد خلف 03 قتلى بعين المكان يبلغون ،20،سنة 20سنة و22سنة، إثنان منهم من بلدية تاملوكة (ڨالمة) ، والثالث من بلدية عين اعبيد (قسنطينة)، بالإضافة إلى جريحين اثنين.