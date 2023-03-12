أمن العاصمة يطيح بعصابة خطيرة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس ببلدية درقانة بالعاصمة، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة.

وأوضح بيان للأمن الوطني، أن مصالح أمن ولاية الجزائر مُمثلة في الأمن الحضري السادس بدرقانة، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة وفرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، تمكنت من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار مع حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع مع تخزين أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي لفائدة عصابة أحياء مع علمهم بغرضها، مع زرع الرعب بين المواطنين.

ومكّنت عناصر الفرقة ذاتها من توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 29 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة، من بينهم شخص محل عدة أوامر بالقبض.

وتم ضبط وحجز “2 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، عصى خشبية، 6 أسلحة بيضاء محظورة، 29 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي و4 أقراص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى هاتفين نقالين و4 كلاب شرسة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يُقدر بـ 124.000 دينار.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.