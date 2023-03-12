الجزائر- أوغندا: التوقيع على اتفاقيتين وخمس مذكرات تفاهم

أشرف رئيس جمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الأوغندي، يوويري موسيفيني، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقيتين وخمس مذكرات تفاهم في عدة قطاعات.

وتشمل الاتفاقيتان ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر رئاسة الجمهورية، مجالات الطاقة, السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي.

وقبل ذلك، كان رئيس الجمهورية قد أجرى مع نظيره الاوغندي محادثات توسعت بعدها الى أعضاء وفدي البلدين.

وكان الرئيس الأوغندي قد حل أمس السبت بالجزائر في زيارة دولة تدوم الى غاية الثلاثاء القادم, بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.