النعامة: يوم إعلامي حول مخاطر المخدرات بالجامعة

نظمت اليوم مصالح أمن ولاية النعامة بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمركز الجامعي أحمد صالحي بالنعامة يوما إعلاميا تحسيسيا حول مخاطر المخدرات والعنف داخل الحرم الجامعي، وقد تناول منشطو هذا اللقاء التأثيرات السلبية لهذه السموم لا سيما على الصحة حيث تنتهي بصاحبها إما للجنون أو للعلاج بمراكز المعالجة على الإدمان ،

وفي حالات إجتماعية تقود متعاطيها إلى التخلي عن دراسته وولوج دائرة الانحراف والرذيلة وارتكاب الجرائم التي تودي به إلى المؤسسة العقابية. وبالمناسبة قدمت توصيات ونصائح توعوية وتحسيسية للابتعاد عن هذه السموم التي تخرب العقل والجسم والعائلة والمجتمع وتقضي على المستقبل ، وعليه وجبت محاربتها ومحاربة كل أشكال العنف إما لفظيا أو جسديا.



