البليدة: صب منحة رمضان دون رواتب الموظفين بالبليدة يثير الاحتجاج

خلبف تأخر صب رواتب الموظفين التابعين لمختلف الفروع و المصالح لبلدية البليدة، موجة غضب و احتجاج المتضررين من التأخر غير المبرر حسبهم، و الذين اتهموا فيه رئيس بلديتهم و حملوه المسؤولية الكاملة في ذلك ، داعين بالإفراج عن رواتبهم خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب ، و مواردهم المادية نفذت ، و باتوا في عداد قوائم أصحاب " لكريدي " .

غاضبون من الموظفين أرفقوا نداءات عبروا فيها لـ " الخبر " ، و عبر تعليقات الكترونية ، بأنه " لا يحق " للمير " أن يتسبب في تأخر رواتبهم، و التي في العادة تكون مطلع كل شهر، وفي أسوأ الأحوال لا تزيد عن الخامس من كل شهر، و أن ما زاد في حالة الاحتقان بينهم ، أنهم لم يجدوا جوابا مقنعا لهذا التأخير ، رغم محاولاتهم في السؤال و الحصول على موعد لصب تلك الدنانير ، إلا أن كل ذلك لم ينفع و لم يجد ، و هم يطالبون" المير " بأن يستعجل في الامر بدفع أجورهم ، و التي جعلت بعضهم يستول و يعود الى تقنية " دفتر الكريدي " ، خاصة و في ايام روحانية ، و يومياتهم تتطلب مصاريف ونفقات لا تتوقف .

رئيس بلدية البليدة رشدي عوف ، أوضح اليوم لـ " الخبر " ن بأن السبب من وراء هذا التأخر البسيط ، يعود للزيادة التي مست رواتب الموظفين ، والتي تم تحديد تاريخها بشهر مارس ، و أن مجموع العمال سيقبضون رواتبهم كأبعد تقدير بين 10 الى 20 من الشهر الجاري .

و اضاف بأن منحة رمضان لـ 01 مليون سنتيم تم صبها يوم أمس 12 مارس الجاري ، لفائدة 1774 معوزا ، كما أنهم حددوا نحو 20 جمعية ومنحها مساهمات مادية ، سيتكفلون بتقديم مساعدات لفائدة ما لا يقل عن 300 عائلة معوزة أيضا ، و عن مطاعم الرحمة ، فالإجراء أنهوا تفاصيله ، و تم الترخيص لـ 05 جمعيات ، لفتح و الإشراف على هذا النوع من المطاعم خلال الشهر الفضيل .