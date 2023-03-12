"إنعقاد إجتماع مصغر لدول حركة عدم الإنحياز في الجزائر قريبا "

عقد، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأوغندي يوويري موسيفيني.

وفي كلمة له خلال ذلك ، أكد الرئيس تبون أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الأوغندي سمحت باستعراض العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية ، وعلى رأسها دعم القضية الصحراوية والفلسطينية.

كما أكد الرئيس على تنقل 150 رجل أعمال جزائريين إلى العاصمة كمبالا لبحث فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم الأوغنديين قريبا.

من جهة أخرى، كشف الرئيس تبون ،عن إنعقاد إجتماع مصغر لدول حركة عدم الإنحياز في الجزائر خلال هذا الصيف.