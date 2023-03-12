انطلاق الصب الخرساني بمشروع محطة الرأس الابيض بوهران

قام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، لطفي زنادي، اليوم الاحد، بزيارة عمل وتفقد لمشروع محطة تحلية المياه بالرأس الأبيض بولاية وهران، أعطى خلالها إشارة انطلاق عملية الصب الخرساني الأولى لهذه المحطة الجديدة.

و أوضح بيان للشركة الجزائرية للطاقة (فرع مجمع سوناطراك)، أن هذه العملية التي تأتي بعد انهاء جزء من المخططات الهندسية والمراحل الابتدائية للمشروع، من شأنها أن "تنتقل بالمشروع لمرحلة أخرى".

وبهذه المناسبة، أكد زنادي على ضرورة مراعاة الرزنامة المتفق عليها، مشددا على ضرورة استخدام كل الأنظمة المتطورة لفائدة هذا المشروع الذي وضع حجر الأساس لإطلاقه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شخصيا في شهر يونيو الماضي، مع وضع كل الإمكانيات والاليات لتسليمه في آجاله المحددة ومنها العمل بنظام المناوبة.

وذكر زنادي الذي كان مرفوقا في هذه الزيارة بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، عبد الغني بن جبة، أن "الشركة الجزائرية للطاقة هي بمثابة أداة الدولة في تطبيق الإرادة السياسية القوية في ضمان الأمن المائي للجزائر، وذلك برفقة مجموعة من الشركات الوطنية الجزائرية التابعة لمجمع سوناطراك"، حسب البيان.

يذكر أن محطة تحلية المياه للرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة وهران ستزود بطاقة انتاج قدرها 300 ألف متر مكعب في اليوم، موجهة لتغطية احتياجات الجهة الغربية لوهران من الماء الشروب.