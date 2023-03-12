سوناطراك: التوقيع على البيان العام لسياسة الموارد البشرية

أمضى الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على البيان العام لسياسة الموارد البشرية للمجمع، حسبما جاء في بيان للمجمع.

وتم التوقيع على البيان خلال لقاء نظم بمقر المديرية العامة لهذا المجمع العمومي، جمع الإطارات المسيرة وكذا المديرين المركزيين ومديري ورؤساء الدوائر مختلف هياكل نشاطات سوناطراك عبر البلاد، بالإضافة إلى الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية، وكذا الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك، خلاف جرود، حسب نفس المصدر.

وشارك أيضا في فعاليات هذا اللقاء مختلف منشآت سوناطراك بالاستعانة بتقنية التواصل المرئي، حيث شارك أكثر من 2200 إطار، يضيف البيان.

وتم تنظيم هذا اللقاء من طرف المشرفين على مشروع تطوير الموارد البشرية لسوناطراك بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لهذا "المشروع الهيكلي والحساس، الذي يشكل منعرجا في حياة المؤسسة، وتحولا نوعيا تعول عليه المجمع من أجل الارتقاء بمواردها البشرية إلى أعلى المستويات من الاحترافية" حسب ذات المصدر.

وأشار البيان إلى أن اللقاء "شهد الانطلاق التمهيدي لحملة مشروع تطوير الموارد البشرية، والبدء في تنفيذ مخرجات المشروع على أرض الواقع"، مبرزا أن المشروع، "يرتكز في جوهره على أربعة ركائز هامة من الموارد البشرية ويتعلق الأمر بالتوظيف وتطوير الكفاءات وتحسين الأداء و تنظيم المسارات المهنية".

كما تم خلال هذا اللقاء عرض المنصة الرقمية المصممة للتقييم التي أعتمدها المشروع بآليات جديدة سيرتكز عليها إطارات سوناطراك عند تقييم العمال، يردف البيان، مؤكدا أن "البيان العام لسياسة الموارد البشرية والمنصة الرقمية للتقييم لبنات أخرى تدعم بناء قيادة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في سوناطراك".