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بسكرة :حالة وخز بالابر لتلميذة في طولقة

مجتمع
12 مارس 2023 ()
ف.ل
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تعرضت ،اليوم بمدينة طولقة تلميذة تبلغ من العمر ثماني سنوات و تدرس في السنة الثانية ابتدائي بمدرسة بوشامي بحي لبداع لحالة وخز بالابر من سيدة منقبة مجهولة .

و استنادا إلى مصادر موثوقة، فإن التلميذة كانت في طريق العودة إلى منزلها فاعترضت طريقها سيدة مجهولة الهوية و قامت بوخزها و انصرفت.

و فور عودة البنت قامت بسرد ما جرى لها لوالدتها التي سارعت بها إلى المدرسة ثم حولتها رفقة مشرفة تربوية الى الاستعجالات بمستشفى زيوشي محمد اين خضعت للفحص.

و للإشارة، قان التلميذة لم تظهر عليها أي أعراض و صحتها جيدة و قد فتحت مصالح الأمن بطولقة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة. 

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