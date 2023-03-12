البيض :حجز أكثر من 4 قناطيرمن السمك ببوقطب

تمكن امن دائرة بوقطب ولاية البيض من حجز أكثر من 04 قناطير من السمك لعدم صلاحية الشهادة الصحية لنقل منتوجات الصيد البحري.

وتعــود حيثيـات القضية، إثــر قيام عناصر فرقة الأمن العموميبأمن دائرة بوقطب بنقطة مراقبة على مستوى الحاجز الأمني بالمدخل الشمالي للمدينة، أيـن تم توقيف شاحنة على متنها كمية معتبرة من السمك موزعة على 19 صندوق ، يقدروزنها الإجمالي بــ: 460 كلغ و بعد مراقبة الوثائق تبيـن، أن شهادة الإعتماد الصحي منتهية الصلاحية وأن الشهادة الصحية للرقابة المسبقة للمنتوج الحيواني غير مطابقة للمركبة، كما تبيـن أن 07 صناديق منالسمك مجهولة المصدر.

وعليه تم تحويل الشاحنة إلى مقر أمن الدائرة وحجز الشحنة التي بعد معاينتها من قبل البيطري البيطري بالمقاطعة الفلاحية لبلدية بوقطب أكد أن 12 صندوق من السمك صالحة للإستهلاك البشري بموجب شهادة طبية ، ليتم توجيهها للمنفعة العامة، فيما تـم إتلاف الكمية المتبقية غير الصالحة للإستهلاك البشري.

بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف البالغ من العمر44 سنة و إحالته على النيابة المختصة.