وزير الشباب والرياضة يفتتح الندوة الوطنية لإطارات النقابة

أشرف نهار اليوم وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق مرفوقا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين حمو طواهرية و محمد قاشي الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب و الرياضة على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للإطارات النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين المنضويين تحت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة بقاعة محاضرات المركب الاولمبي محمد بوضياف بالجزائر.

وتنعقد هذه الندوة يومي12 و13 مارس ويشارك فيها ممثلين من كل ولايات الوطن إلى جانب اللجنة القانونية للاتحادية وإطارات مركزية من وزارة الشباب والرياضة ، وتتناول موضوع تعديل القانون الأساسي لعمال القطاع حيث سبق مناقشته و آثراءه في ندوات ولائية خلال الشهر الماضي ،الى جانب مناقشة عديد الانشغالات التى تهم القطاع وتقديم المقترحات إلى وزارة الشباب والرياضة التى وعدت بالعمل على إيجاد الحلول لها.