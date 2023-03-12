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الجزائر-اوغندا: تطابق كلي لوجهات النظر حول الصحراء الغربية

أخبار الوطن
12 مارس 2023 ()
واج
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عرفت المحادثات التي جرت بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و نظيره الاوغندي، يوويري موسيفيني، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر بدعوة من الرئيس تبون، تطابقا كليا لوجهات النظر حول مسالة الصحراء الغربية.

و  يدل هذا التطابق الكلي لوجهات النظر بين البلدين - حسب ما جاء في برقية لوكالة الانباء الجزائرية- سيما حول المسائل الافريقية، على اهمية التضامن و التعاون بين بلدان القارة الافريقية.

و تتفق الجزائر و اوغندا على دعم حق الشعوب في الحرية و الاستقلال و تصفية الاستعمار.

كما عبر الرئيسان من جانب آخر عن ارادتهما في دفع العلاقات الجزائرية - الاوغندية في شتى المجالات، و الارتقاء بتعاونهما الاقتصادي الى مستوى التوافق السياسي.

و قد ترأس السيدان تبون وموسيفيني اليوم الاحد بمقر رئاسة الجمهورية مراسم التوقيع على اتفاقيتين و خمس مذكرات تفاهم في عديد مجالات التعاون الثنائي.

و تخص هذه الاتفاقات و مذكرات التفاهم مجالات الطاقة و السياحة و الفلاحة و الصحة الحيوانية و التعليم العالي و البحث العلمي.

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