اتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الكونغولية

وقعت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) ونظيرتها الكونغولية (أ سي بي)، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاق تعاون لتبادل المعلومات والمحتويات الإعلامية.

ووقع على الاتفاق المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، ونظيره من وكالة أ سي بي، ابيانفوني ماري باكومانيا، بمقر وكالة الأنباء الجزائرية.

وينص هذا الاتفاق على تبادل المعلومات والصور والانفوغرافيا، وكذا التعاون في مجال السمعي-البصري.

وفي تدخل له بهذه المناسبة، صرح المدير العام لوكالة الأنباء الكونغولية أن هذا الاتفاق يعد أول اتفاق توقعه الوكالة خلال عهدته، مشيرا إلى أنه ألح على أن يكون ذلك مع دولة افريقية وهي الجزائر. واستطرد يقول "أرى أننا حققنا مبتغانا بالتوقيع على هذا الاتفاق مع "وأج"، إذ سنحظى، من الآن فصاعدا، بمعلومات من الجزائر والمنطقة تكون موثوقة وذات مصداقية، و سنقوم، كما قال، بنشرها لفائدة مشتركينا دون أي تردد، لأننا نثق في وكالة الأنباء الجزائرية كمصدر للمعلومة". وأضاف أنه "ينبغي على وكالات الأنباء الإفريقية أن تعطي اليوم الكلمة لإفريقيا" مشددا على أنه "لا يجب أن تظل أحداث إفريقيا ينقلها الآخرون".

وقبل مراسم التوقيع على الاتفاق، تباحث المديران العامان للوكالتين حول سبل تعزيز التعاون بينهما، وتوسيعه ليشمل وكالات أنباء افريقية أخرى بهدف الدفاع عن مصالح القارة ومواجهة الأخبار المغلوطة.