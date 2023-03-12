باتنة : إيداع أفراد شبكة وطنية تتاجر بالأشخاص

أمر قاضي التحقيق للغرفة الثالثة لمحكمة باتنة بإيداع أفراد شبكة وطنية تتاجر في الأشخاص والنصب والإحتيال بإستغلال مواقع التواصل الاجتماعي .

العملية التنسيقية التي قامت بها فرقتي مكافحة الجرائم السيبرانية والفرقة المستحدثة فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بأمن ولاية باتنة مكنت من توقيف أفراد الشبكة وهم ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 28 و40 سنة ينحدرون من باتنة و بلدياتها الذين يقومون بإستغلال أربعة فتيات من بينهم زوجة أحد الموقوفين حيث ينشرون عروض الزواج في مجموعات فيسبوكية ويستهدفون فئة معينة من المجتمع ويوهمون ضحاياهم بالزواج اين يتم الإتصال وضبط المواعيد لتقديم المهر من المال والحلي في شقق معينة يتم بعد عملية النصب على الضحايا تغيير الأماكن وأرقام الهواتف .

وقد تبين من خلال عمليات المتابعة التي قام بها أفراد الفرقتين الأمنيتين أن الضحايا ينحدرون من عشر ولايات من بينها ولايات البليدة ، سطيف، الجلفة، المسيلة ، تبسة وغيرها .