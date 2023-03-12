أكد رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، اليوم الأحد، أن الجزائر تعتبر "شريكا موثوقا" بالنسبة لبلده، مشيرا الى "مساهمتها الايجابية" في تنمية و اندماج افريقيا.

وفي تصريح للصحافة عقب محادثاته مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ابرز موسيفيني انه كانت لديه محادثات "مثمرة" خلال هذا اللقاء، مؤكدا في هذا الصدد ان الجزائر تعتبر "شريكا موثوقا" بالنسبة لأوغندا.

يذكر ان المحادثات قد توجت بالتوقيع على اتفاقيات و مذكرات تفاهم بين البلدين.

وصرح السيد موسيفيني يقول: "لقد تطرقنا الى العديد من مجالات التعاون، لاسيما مكافحة الارهاب، علما ان الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال"، مشددا على أهمية عامل السلم من أجل تحقيق تنمية فعالة لمنطقة التبادل الحر للقارة الافريقية.

و في هذا الصدد، اشاد السيد موسيفيني "بالمساهمة الايجابية" للجزائر في تنمية منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية بفضل اطلاق مشاريع هيكلية من شأنها تحقيق اندماج افريقيا و تعزيز المبادلات التجارية على المستوى القاري.

و بخصوص التعاون الثنائي، ذكر الرئيس الاوغندي بالخصوص مجال البتروكيمياء و المحروقات الذي يمكن للبلدين اطلاق مشاريع ثنائية فيه، لاسيما محطات تكرير بأوغندا حيث تم اكتشاف حقول نفط".