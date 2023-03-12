المضاربة: ادانة 4 اشخاص ب 7 سنوات سجنا في غليزان

أدانت محكمة وادي أرهيو التابعة لمجلس قضاء غليزان أربعة (04) أشخاص بالسجن سبع (07) سنوات حبسا نافذا،وهذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وقد أفاد بيان وكيل الجمهورية الذي اطلعت عليه "الخبر"،أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية،يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو الرأي العام،أنه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع،أنه تمت متابعة أربعة أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري،وبعد المحاكمة صدر يوم 12/03/2023،حكم قضى على كل واحد بعقوبة 07 سنوات حبسا نافذا،ومليوني دينار غرامة نافذة.

كما اعلم بيان وكيل الجمهورية بالمقابل أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15-21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم،تصل إلى 30 سنة سجنا،والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.