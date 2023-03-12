تم مساء اليوم تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية باتنة بقرار من السلطات الولائية وتكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية .



وجاء القرار بعد حالة الإنسداد التي عرفها المجلس من نهاية السنة الماضية في دورة عادية وثلاث دورات إستثنائية كانت كلها تنتهي بالرفض لجدول أعمال المداولات المبرمجة من طرف كتلة معارضة من 25 منتخبا التي تشكلت وضمت ثلاثة نواب لرئيس البلدية ومندوبين من مختلف التشكيلات إنضمت إليهم كتلة مكونة 13 منتخبا من كتلة الحزب العتيد.

وسيطر التأجيل على غالبية النقاط التي تهم المواطن بما ي ذلك قفة رمضان التي تكون القطرة التي أفاضت الكأس وجعل القرار الولائي يتخذ سريعا .