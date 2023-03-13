البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من حجز16 كبسولة من المؤثرات العقلية، كمية من المخدرات مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة .

تعـود حيثيات القضية، إثــر تحصل عناصر الأمن الحضري الأول على معلومات مؤكدة، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الشباني، ليتم استغلال المعلومة والترصد لتحركات المشتبه فيه، أين تم توقيفه بالسوق الأسبوعي للمدينة وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزته على 06 كبسولات، ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيـــق.

وبعد استصدار إذنين بتفتيش مسكنه العائلييـن و التي كانت إيجابية ، أسفرت عن حجز 10 كبسولات من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ و كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ: 1,91 غرام .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده حكم سنة حبس نافذة مع الإيداع في المؤسسة العقابية و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج .