المدية: تحويل محلات مهملة إلى عيادة طبية

شدد جهيد موس والي ولاية المدية في الزيارة التي قادته اليوم إلى بلديات دائرة بني سليمان شرق المدية على المقاولة المكلفة بتهيئة المحلات المهنية المهملة منذ عدة سنوات لتحويلها إلى عيادة متعددة الخدمات بمضاعفة انجاز الأشغال وتسليم المشروع في شهر جوان المقبل.

ويأتي قرار استغلال المحلات للتخفيف من الضغط الذي يشهده المستشفى المدني، هذا وقد عاين المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي عدة مشاريع جاري انجازها للدائرة على غرار قاعة الرياضة لثانوية ومشروع انجاز نصف داخلية بالإضافة إلى تدشينه للملعب البلدي الذي تم استلامه ببلدية سيدي الربيع .