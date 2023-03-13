طبيب وصيدلي ضمن عصابة لترويج الحبوب المهلوسة بسطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من توقيف مروج خطير للمؤثرات العقلية، رفقة 04 أشخاص من بينهم طبيب وصيدلي، مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي هام هو من عائدات الترويج.

العملية أطرت بموجب معلومات تشير لتحركاته مشبوهة لشخص خطير معروف بتورطه في قضايا ترويج للمؤثرات العقلية، ليتم رسم خطة محكمة كانت كفيلة بتحديد هويته ثم توقيفه مع حجز ما يفوق 1000 وحدة من المؤثرات العقلية من شتى الأنواع وكمية أخرى ذات مفعول مؤثر عقليا، إلى جانب 30 وصفة طبية صورية، مبلغ مالي يقدر ب 25 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم، لتكشف التحريات فيما بعد ضلوع أربعة أشخاص آخرين من بينهم طبيب وصيدلي تم توقيفهم، ملف جزائي أعد ضد المشتبه فيهم الخمسة الذين سيحالون اليوم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة

الضبطية القضائية وبعد استكمالها للإجراءات القانونية اللازمة، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم عن تهمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة من خلال حيازة أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا متحصل عليها عن طريق التهريب، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.