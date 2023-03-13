غليزان: حجز كمية من الـ "إكستازي"

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز 588 قرص من المؤثرات العقلية نوع إكستازي، وذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخصين بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات المجاورة قصد ترويجها في قطاع الاختصاص، وبعد رصد تحركات المشتبه فيهما بالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهما وضبط 588 قرص مهلوس من المخدرات الصلبة إكستازي،ومبلغ مالي من عائدات الترويج.وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.