مدرب إندرلخت يرفع القبعة لسليماني

تحدث مدرب نادي أندرلخت البلجيكي، بريان بريمر عن العروض التي يقدمها الدولي الجزائري إسلام سليماني.

و أكد بريان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مختلفة في بلجيكا من بينها "أندرلخت أون لاين"، بأنه راض عن أداء إسلام سليماني، فهو يكون دائما في مستوى التطلعات بتسجيله عدة أهداف مهمة منذ وصوله.

كما اعترف المتحدث ذاته بأنه يرغب في بقاء المهاجم الجزائري في النادي الموسم المقبل، فهو يعرف كيف يحافظ على الكرة ويسجل بسهولة.

واختتم المدرب كلامه عن لاعب " الخضر"، بأنه أصيب بكاحله في نهاية الشوط الأول بعد تعرضه لضربة ، لكنه كان متعبًا وذلك لن يمنعه من الحضور في لقاء دوري المؤتمر ضد فياريال يوم الأحد المقبل.