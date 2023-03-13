بوعناني يتخذ قراره

كشف اليوم الإثنين، تقرير فرنسي أن لاعب نادي نيس بدر الدين بوعناني فصل أخيرا في هوية المنتخب الذي سيلعب إليه مستقبلا.

ووفق صحيفة " ليكيب"، فإن بوعناني الذي لعب لمنتخب فرنسا لفئة 16 سنة وأقل من 18 سنة و 19 سنة إختار الجزائر ومن المنتظر أن يكون حاضرا ضمن المعسكر الإعدادي لـ "الخضر" الذي يسبق مواجهتي النيجر شهر مارس الجاري بملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وحمادي العﭬربي بتونس.

و أفاد المصدر ذاته، فإن قرار بوعناني جاء نتيجة تفكير ومناقشات طويلة مع مدرب المنتخب جمال بلماضي.

وأوضحت " ليكيب "، بأن صاحب الـ 18 عاما الذي شارك مع منتخب "الديكة " في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كان شديد التعلق بأصول عائلته التي تنحدر من تلمسان ، كما كان والده حارس نصر الدين بوعناني حارس مرمى نادي وداد تلمسان قبل أن يستقر في فرنسا.

كما أن خطاب بلماضي أقنعه بالانضمام إلى أبطال إفريقيا.

ولعب كل من يوسف عطال وهشام بوداوي دورا في خيار بوعناني، حيث يتواجدون في ناد واحد سهل من خياره.

وختمت " ليكيب "، أنه في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم و بعد ظهور بوعناني المبكر في الدوري الفرنسي (7 مباريات ، 3 تمريرات حاسمة)، كان ينظر إليه على أنه أحد أقوى آمال جيله، و رؤيته بقميص المحاربين لن يكون مفاجأة بأي حال من الأحوال.