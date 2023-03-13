"أشجع الرئيس تبون على مواصلة الحوار"

دعا المترشح لرئاسة حركة مجتمع السلم "حمس"، عبد المجيد مناصرة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الاستمرار في الحوار مع الطبقة السياسية والفاعلين في الساحة الوطنية. وكشف مناصرة في لقاء خاص مع "الخبر" أن علاقة احترام تجمعه مع الرئيس تبون منذ عملهما معا في الحكومة لمدة سنتين ونصف، مبرزا أنه يعلم جيدا نواياه تجاه خدمة وطنه وحرصه على مصلحة المواطن.

وأكد مناصرة أنه في حال فوزه برئاسة "حمس" سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الأهداف المتضمنة في برنامجه الذي سيعرضه على المشاركين في المؤتمر يومي 16 و17 مارس الجاري. وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

ماذا كان يعمل سي مناصرة طيلة الفترة السابقة وهو بعيد عن العمل الحزبي؟

لم أكن بعيدا عن عمل الحركة إنما كنت متواجدا في حدود مسؤولياتي، فأنا عضو بمجلس الشورى الوطني وغير مكلف بأي عمل تنفيذي، أُلبي دعوات تنشيط محاضرات عندما توجه لي من المكاتب الولائية وخارجيا أمارس مسؤوليتي رئيسا للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، الذي يضمّ برلمانيين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وعلى المستوى الشخصي، أتابع الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية وأقرأ كثيرا وأكتب قليلا. ومهما كان موقعي فقد كنت مهموما بقضايا الحريات والديمقراطية والإصلاح السياسي في الجزائر ومعنيا بمواجهة التطبيع ونصرة فلسطين والدفاع عن الأقصى والقدس ضد التهويد.

ومنذ نهاية سنة 2021، سهرت على إنشاء مؤسسة بحثية تسمى "المشروع الجزائري للتفكير والسياسات"، مقرها بالجزائر العاصمة، تهتم بدراسة القضايا المتعلقة بالفكر والتفكير وتحليل وتقييم السياسات العامة. كما أشرفت بمساعدة مجموعة من الباحثين على إنجاز العدد التجريبي لمجلة فكرية إلكترونية أطلقنا عليها تسمية "أفكار" (ديسمبر 2022) والتحضير أيضا لإطلاق مجلة سياسية إلكترونية تسمى "سياسات" وبلورة بعض الأفكار والمشاريع البحثية التي تخص مجال الأفكار والتفكير والسياسة والسياسات وإعداد مشاريع نهضوية قائمة على الشخصية الجزائرية وترشيد العقل الجزائري وكذلك فهم السلوكيات الجديدة لدى الشباب وما يتعلق أيضا بالتطورات المستجدة في النظام الدولي. ومن ببين المشاريع المسطرة للتنفيذ في الخطة التنفيذية للمؤسسة، مشروع "ربط السياسات بالمقاصد الشرعية"، يعمل على بناء مؤشر لتقييم الأعمال المنجزة من خلال هذه السياسات وفقا للمقاصد الشرعية ومشروع "العقل الجزائري" لتحديث وتوصيف أنماط التفكير الجزائري ومشروع "أكاديمية الشباب"، وهو مشروع تكويني للشباب في مجال الفكر والسياسة، وكذا مشاريع متصلة بتأليف كتب جماعية وتكوين المهتمين في مجال التحليل السياسي والأداء القيادي وكتابة أوراق السياسات وتقدير الموقف.

العودة من بوابة الترشح لرئاسة "حمس"، من أقنعك بهذا القرار؟

حجم النداءات والمطالبات التي وصلتني من مناضلي الحركة وقياداتها لاسيما من الجيل الجديد، هذه الثقة التي وضعت في شخصي أقدرها كثيرا، وبعد استشارات واسعة مع قدر معتبر من القيادات أصحاب الفضل والتأثير انتهيت إلى إعلان نية الترشح والدخول إلى المؤتمر في منافسة انتخابية أعمل من جهتي على أن تكون نظيفة وأخوية، تبحث في الأفكار والبرامج وتفرز ما يصلح للحركة ويخدمها.

في حقل سياسي يتميز باستقالة جماعية لقيادات أحزاب عريقة ماذا سيضيف مناصرة إلى حمس أولا ثم المعارضة؟

مؤلم أن تصل الساحة الحزبية والسياسية إلى هذه الوضعية من التيئيس والتصحير. ومن جهتي رفعت "التأصيل والتجديد" عنوانا لتوجهي، وهو يحمل أفكارا منبثقة من أصول الحركة مع الحفاظ على مكتسباتها ومواكبة للتطورات والتحديات التي تواجهها، يوجه اهتمامه نحو فتح آفاق تطويرية وتجديدية للحركة في صناعة القرار وتوسيع قاعدتها وتطوير مؤسساتها وتحسين أدائها القيادي. وبما أن الحركة عنصر وازن وذو أهمية في المشهد السياسي، فإن لها دورا مهما في تحريك المعارضة نحو الحوار والتنسيق من أجل برنامج يعيد الأمل للشعب في الفعل السياسي الوطني ويشمل أخلقة العمل السياسي ودعم التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وهذا من شأنه أن يعيد صياغة خارطة سياسية وحزبية جديدة.

كيف تقيم عهدتي الرئيس المنتهية عبد الرزاق مقري وما باستطاعتك تقديمه للحركة ومناضليها كإضافة في العمل الحزبي؟

تقييم العهدات حق يملكه كل عضو في الحركة وحق يمارسه كل مندوب داخل المؤتمر، وبالنسبة لي أحتفظ بحقي داخل الحركة. لا أحبذ الانتقاد في العلن ولكن إذا حدث بحكم طبيعة العمل العام فيجب أن لا تضيق الصدور عنه ويجب أن لا يتجاوز حدود الآداب المتعارف عليها.

هل أنت راض عن أداء نواب "حمس" في البرلمان؟

نواب كتلة الحركة يقومون بجهد ملحوظ ومشكور ويجتهدون في خدمة الشعب وتمثيل الحركة ودعم الجزائر، وبالرغم من قلة عددهم مقارنة بالعدد الكلي إلا أن إسهاماتهم بارزة وفيهم أسماء مشهورة وناجحة، وعندما ندرك الظروف والقيود التي تحيط بعملهم ندرك أنه لا يمكن أن نطلب منهم أكثر مما يقومون به. فلهم مني كل التحية والتقدير.

ما هي أبرز أولوياتك في رئاسة "حمس" وما هي أول قراراتك؟

كثيرة هي الواجبات التي تقع على عاتق الحركة ورئيسها وقياداتها في المرحلة المقبلة، والحركة لها رصيد وخبرات متراكمة تسمح لها بتحديد أولوياتها بدقة بمنظور واقعي يعيد الترتيب ويصحح المفاهيم، كما يحقق التماسك والتعاون في صفوفها.

ومن الأولويات التي سأقترحها والتي ستنبثق منها القرارات: لَمّ صف الحركة واستيعاب الجميع في القيادة وأن لا يبقى بعد المؤتمر منتصر ومنهزم، بل إخوة أحباء أبناء حركة واحدة، متعاونون نحو الهدف، تطوير منظومة الشورى في الحركة وتحسينها، استيعاب إطارات الحركة المهمشة والمبعدة والمنسحبة ومعالجة المشاكل التنظيمية المحلية.

تثمين خيار الوحدة وتوسيعها لكل أبناء مدرسة الشيخ محفوظ نحناح والعمل على تطوير التنافسية السياسية للحركة بما يؤهلها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إعادة الاهتمام بالمناضل تربية وفهما ودعما، فهو حجر الأساس في البناء التنظيمي، توسيع قاعدة الحركة النضالية هيكليا وتنشيط العضوية وفتحها للمواطنين، إحياء العمل الشبابي لاستيعاب آلاف الشباب الفاعل، تقوية التنظيم الطلابي ليعود إلى دوره الريادي في الساحة ودوره الرديف للحركة.

إعادة تفعيل دور المرأة لتشارك وتشترك في حمل مشروع الحركة، تطوير التكوين السياسي لإطارات الحركة وتحسين أداءاتهم والرفع من كفاءاتهم، القيام بمبادرة سياسية تجاه الأحزاب عبر الحوار الوطني، تقديم مشروع سياسي لنهضة الجزائر والعمل على تحقيقه من خلال تيار وطني واسع، بلورة استراتيجية شاملة وقطاعية لتطوير الاقتصاد الوطني، تطوير الفعل الدبلوماسي للحركة وتوسيع مجالات التحرك لدعم القضايا العادلة، نصرة فلسطين ومواجهة التطبيع والدفاع عن الأقصى والقدس ضد مشاريع التهويد.

هل تفكر في إعادة ترتيب العلاقة بين "حمس" ورئاسة الجمهورية، علما أنها توصف بأنها هادئة؟

كمؤسسات رسمية وحزبية ممثَّلة في مؤسسات الدولة التشريعية وطنيا والتنفيذية محليا، الطبيعي أنه يجمعنا كشركاء سياسيين مشروع بناء الدولة وخدمة الشعب ودفع عملية الإصلاح إلى الأمام. وشخصيا تجمعني مع الرئيس عبد المجيد تبون علاقة احترام متبادلة، لقد تزاملنا في الحكومة لمدة سنتين ونصف وأعلم جيدا نواياه تجاه خدمة وطنه وحرصه على مصلحة المواطن، كما أحييه على مبادراته تجاه الأحزاب وأشجعه على الاستمرار في الحوار والتعاون على أرضية مشتركة تحقق مصلحة الجزائر في الإصلاح والاستقرار والتنمية والسلم، والجميع يدرك أنه لا دولة قوية بغير أحزاب قوية ولا ديمقراطية حقيقية دون منافسة نزيهة بين الأحزاب.

هل لديك تصور للعمل الحزبي المشترك في إطار المعارضة أم أنك ستعتمد على مقاربة مغايرة لما درجت عليه "حمس" خلال العقدين الماضيين؟

المعارضة فاعل أساسي في المشهد السياسي، ومنذ دستور 2016 والمعارضة البرلمانية معترف بها دستوريا ولها حقوق منصوص عليها لكنها تفتقد التجسّد الحقيقي وهذا أحد أهم الأدوات المطلوب تطويرها في المرحلة المقبلة.

منهجنا يؤكد على التنسيق من خلال الحوار والتوافق ويرفض الصدام والمغالبة. ويتيح هذا المنهج المحافظة على المكتسبات وإنضاج الحلول، والحركة لديها كل الخبرة الكافية لممارسة العمل المعارض بواقعية شديدة، معارضة تنتج حلولا ولا تزيد الطين بلّة ولديها الخبرة اللازمة للتعاون من أجل الجزائر.

لو يعرض رئيس الجمهورية على "حمس" وأنت رئيس لها مناصب حكومية، كيف سترد على العرض؟

سأحمل العرض بأمانة وأنقله إلى مجلس الشورى الوطني بعد دراسته دراسة عميقة ومتوازنة ومستقلة لاتخاذ القرار. والقرار الذي يخرج به المجلس هو ما نلتزم به دون تردد ولا تلكؤ.

مؤتمر "حمس" يسبق استحقاق رئاسيات 2024، هل تفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية؟

شخصيا ليست لي رغبة في الترشح للرئاسيات وليست من اهتماماتي إطلاقا، أما موقف الحركة من الرئاسيات فهو من اختصاص مجلس الشورى الوطني.

الشأن الداخلي الوطني لايزال يعيش الهزات الارتدادية بفعل ما يحدث في الجوار، المغرب يتخذ الجزائر عدوا ويتحالف مع الكيان الصهيوني لضرب استقرارها، كيف ترى التعامل مع هذا الموقف العدواني؟

ينبغي أن نطوّر إدراكا جماعيا ودقيقا وتوافقيا للتهديدات التي تواجهنا ومكامن الضرر التي يراد ضربها لتكون طريقة تعاملنا معها بشكل منسجم ووطني وقوي. أصبح واضحا أن التطبيع المغربي مع إسرائيل موجّه بالدرجة الأولى ضد الجزائر ويشكل تهديدا لأمن الجزائر ومستقبلها وللدولة الوطنية واستقرارها ووحدتها الوطنية.

ووفقا لهذا التشخيص، فإن مواجهة هذه التهديدات الجوارية تكون بالدرجة الأولى بتعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع والوصول إلى إجماع وطني على الأولويات السياسية والاقتصادية.

هل انقطعت شعرة معاوية مع إسلاميي المغرب؟

قرار التطبيع مرفوض لدى الإسلاميين في المغرب أنفسهم وهم يؤكدون ذلك في بياناتهم ومواقفهم الحزبية، ولا أحب أن نأخذ الشعب بجريرة النظام أو نحاسب الإسلاميين على جريمة الحكومة.

تونس هي الأخرى في أزمة، ألا يتحمل إسلاميوها قسطا من المسؤولية فيما يجري هناك؟

إذا كانت هناك أخطاء قام بها من تم انتخابه بطريقة ديمقراطية نزيهة فلا ينبغي أن تعالج بأخطاء أعظم منها، ففي أي نظام ديمقراطي التداول على السلطة ومعاقبة الأحزاب يكون بالانتخابات عبر الإرادة الحرة للشعب وليس بغلق البرلمان والانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي، ثم فرض مسار جديد لا ينال ثقة الشعب ولا قناعة القوى السياسية والاجتماعية.

وحركة النهضة ضحية تعسف رئيس لا يبالي بالمخاطر التي يقود إليها تونس، فلا يمكن أن تقود البلاد بـ10 بالمائة من المشاركة الانتخابية في ظل ظروف اقتصادية وأمنية وإقليمية ودولية صعبة جدا.

ما يحدث في تونس محزن ومؤسف ويؤثر على استقرار تونس وبالتالي على استقرار الجزائر والمنطقة كلها، لأن أمننا القومي مرتبط عضويا بالأمن القومي للجوار.

ونحن نأمل من السلطة الجزائرية أن تبذل مزيدا من المجهود للمساعدة على إحداث توافق سياسي في تونس لحماية الديمقراطية وتثبيت الاستقرار في البلاد كما عهدنا ذلك منها منذ ثورة الياسمين.

ليبيا ليست بأفضل من المغرب وتونس، إلى أين يسير الوضع هناك؟

للأسف الانقسام في ليبيا قائم والاستقرار هش والتدخلات الخارجية المتصارعة تعمق الأزمة وتضارب المصالح الدولية والمحلية مستمر، بينما القوى والأطراف التي تتجرد من هذه الأجندات صوتها خافت. ودور الجزائر بالرغم من الأهمية الكبرى لليبيا بالنسبة إليها وتأثير الأوضاع فيها على الساحة الداخلية يبدو ضعيفا لا يليق بقيمة الجزائر ولا بتاريخ العلاقات بين البلدين، فهو لا يتعدى عرض الوساطة وإبراق التمنيات وإبداء النوايا الحسنة.

هناك بعض المؤشرات الإيجابية حول تحركات لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، أرى أنها خطوة جيدة ولكن لن تكون مكتملة دون إنجاز مصالحة وطنية شاملة وجمع الليبيين حول إطار اجتماعي وسياسي واقتصادي واحد ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة واستعادة الليبيين قرارهم الوطني. والحقيقة الميدانية والتاريخية تقول: لا حل في ليبيا دون الجزائر ودورها لن يعوضه أحد.

فلسطين قضية العرب والمسلمين المركزية والجزائر تكاد تكون الوحيدة التي تحمل على عاتقها العمل من أجل دعم القضية، لكن هناك من يقول لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين.. إلى أي مدى تتفق أو ترفض هذا الرأي؟

فلسطين قضية مركزية بالنسبة لنا وبعدها الروحي والتاريخي في وجداننا لا تحركه ريح ولا عاصفة، فهي أكبر من أن تكون صراعا حول قطعة أرض اختلف الناس حول طريقة تقسيمها بين أطراف متخالفة كما يريد بعض المنهزمين والمستسلمين التسويق له.

الفلسطينيون هم في صف المواجهة الأول ورغم أننا في صف متأخر جغرافيا إلا أننا في مقدمة الصف الداعم والمساند لهم بكل الإمكانيات الرسمية والشعبية، فالجزائريون على قناعة بأن فلسطين أمانة في أعناقهم ولن يترددوا في دعم المقاومة والتحرير.

وأود أن أجدد تثميني لما تقوم به الجزائر من إحياء لدورها التاريخي في القضية الفلسطينية ونقل هذا الملف من المستوى الأمني إلى المستوى الرئاسي وكذلك خطواتها لقطع الطريق أمام التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية بالمشاركة مع دول تجمعنا معها علاقات تاريخية قوية.

علاقات الجزائر مع عدد من الدول العربية ليست على ما يرام رغم المجاملات والرسائل الدبلوماسية، كيف تقرأ هذا الوجع الصامت؟

العالم العربي مجال حيوي بالنسبة للجزائر، والعلاقات مع الدول العربية ينبغي أن تكتسيها دائما صفة التعاون المشترك والثقة المتبادلة. وقد حاول الرئيس من خلال حرصه على إنجاح القمة العربية السابقة المنعقدة في الجزائر إحياء الدور الجزائري الفاعل في المنطقة، ولكن يجب أن ندرك أن الأمور تغيرت ودخل الساحة لاعبون جدد غرباء وبعضهم أعداء، ما يتطلب تغيرا مكافئا في الاستراتيجيات وتجديدا مناسبا في الآليات.

سؤال أخير، لو خسرت انتخابات رئاسة "حمس" هل تعتزل العمل السياسي وتسلم المشعل لغيرك؟

لو قدر الله لي أن لا أنال ثقة إخواني في المؤتمر لرئاسة الحركة فإن هذا لا يعتبر خسارة، فأنا لن أخسر شيئا بإذن الله وإنما هي مسؤولية المؤتمرين وإرادتهم في التكليف. من جهة ثانية أنا لا أحمل مشعلا حتى أسلّمه لغيري، فقد ذهب زمن احتكار المشعل والجميع يمسك مشعله بنفسه.

في الحقيقة، أنا مناضل تربيت على النضال الدعوي والسياسي منذ شبابي، فكيف أعتزل الحركة والنضال مع إخواني وأخواتي أبناء الحركة وأترك خدمة ما نؤمن به من أفكار وقناعات؟

سأبقى مناضلا صاحب قناعة متعاونا مع كل من يريد ذلك. أما المناصب، نعم فأنا لست بحاجة إليها إلا ما يكلفني به المؤتمرون، تتغير المواقع ولا تتغير القناعات. أذكر كلمة مشهورة عن المرحوم "مساعدية": "المسؤولية أعوام والنضال دوام". وفي الأخير أقول إن قناعتي يقينية بأنه لا يكون إلا ما كتبه الله لي، حتى ولو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوني من شيء كتبه الله لي فلن تكون إلا إرادة الله.