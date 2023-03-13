نصائح خبير اقتصادي لتعزيز الإقلاع الاقتصادي

دعا الخبير الاقتصادي و الاستراتيجي عبد القادر سليمان، أنه من الأولوية والضرورة أن يتم إنشاء وزارة اقتصاد شاملة جامعة، لوزارات التجارة والفلاحة والصناعة والموارد المائية و اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة وتحويل هذه الأخيرة إلى كتابات دولة ، حتى نضمن إقلاعا اقتصاديا حقيقيا، يكون مبني على حقيقة الأرقام والإحصاءات الدقيقة، و إلا فاستشراف مستقبل اقتصادي بالجزائر سيكون أعرجا و ناقصا، لأن الوقت لا يسمح لأي تأخير.

عبد القادر سليماني في حديث مع "الخبر"، يرى أن تحقيق "إقلاع واعد " في ظل الظروف والتحديات الدولية المحيطة غير المستقرة، والاضطراب الذي تعرفه السوق العالمية، يتوجب مرحليا وفي استعجال، أن نتوجه نحو إنشاء "وزارة للاقتصاد "، تسمح للقائمين عليها أن تكون "لديهم نظرة شاملة واسعة " ، لما تشهده قطاعات التجارة و الصناعة و الفلاحة و أخرى ، شرط أن ترافق ببيانات و أرقام و إحصاءات دقيقة و وافية، وحتى تسمح لصناع و أصحاب القرار " التقييم و اتخاذ التدابير والقرارات الحاسمة و اللازمة "، و تكون بقية القطاعات في شكل " كتابات دولة "، و تحت تصرف و سهر وزارة الاقتصاد، "المؤسسة و الهيكل الإداري الموسع الجديد ، في النظرة و الإشراف " ، و بذلك تصبح لدينا "شبكة متكاملة و مترابطة " ، حتى نتجاوز التداخل في المهام و الصلاحيات و إن صح " التعبير الفوضى في التسيير و القرار ".

كما أن " خلق اقطاب اقتصادية ممتازة "، هو طرح لابد منه ،يواصل المتحدث ، حتى نضمن من خلاله التوزيع العادل و المتكافئ للاستثمار بكل ولايات الوطن ، و تصبح لدى الحكومة ، مفاتيح في الأداء لكل قطاع ، عبر لوحة تحكم أو قيادة ناجعة ، مع الحرص على استعمال "أساليب عصرية في التسيير" ، تساعد و تؤدي مباشرة إلى و في "خلق الثروة " ، و تحقق ركائز الاقتصاد و السيادة الاربعة ، في تحقيق " الأمن الغذائي و الصحي و المائي و الطاقوي " .

و ليس هذا فقط فحقيقة الوصول الى السيادة الاقتصادية و كيفية تحقيق الإقلاع ، لن يكون إلا مع القضاء على البيروقراطية المعيقة لأي تقدم ، و ضبط الأرقام و البيانات و المعلومات ، من خلال " رقمنة فعلية عملية و علمية " ، و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية ، و توطين الانتاج المحلي أو "جزأرة الاستثمار و الإنتاج" ، لضمان الاستقلالية و خلق الثروة في آن واحد .

كما هو يستعجل في نهج " ثقافة و الحلول و الاقتراحات " بين المسؤولين التنفيذيين ، حتى تكون فيه " مردودية أفقيا و عموديا " ، و التركيز على القطاعات الاستراتيجية والحيوية ، المدرة للثروة في وقت قصير و سريع ، مثل المناجم و الصناعة و الفلاحة و أخرى، و إرساء دعائم " نسيج اقتصادي " مبني على المناولاتية ، لخلق يد عاملة و الوصول إلى رقم 02 مليون مؤسسة صغيرة ، دون " إهمال " التعجيل باستصدار ، قانون الشراكة بين العمومي و الخاص ، و قانون الصفقات العمومية ، والجباية المحلية ، و قانون الولاية و البلدية و المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، و إلا فإننا عبثا نعمل .