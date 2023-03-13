دخول محطة تصفية مياه البحر بقورصو حيز الخدمة قريبا

سيدخل مشروع محطة تصفية مياه البحر الجاري إنجازه بساحل قورصو (شمال بومرداس) حيز الخدمة في شهر ماي القادم، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح الولاية.

وعلى هامش معاينته لحملة إصلاح التسربات بشبكة مياه الشرب التي انطلقت أمس الأحد وستتواصل إلى غاية الخميس القادم، أوضح والي بومرداس، يحي يحياتن أن الدولة "أقرت استراتيجية لتدارك النقص" في مورد المياه ببرمجة إنجاز محطة لتصفية مياه البحر ببلدية قورصو والتي "ستسلم وستدخل حيز الخدمة في شهر ماي القادم ".

وأضاف يحياتن أن مشروع إنجاز هذه المحطة يسجل نسبة متقدمة في الأشغال، مبرزا أن القدرة الإنتاجية للمحطة تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا ومن شأنها "دعم قدرات" التزويد بالمياه الصالحة للشرب لسكان الجهة الغربية والشمالية من الولاية والجهة الشرقية من الجزائر العاصمة.

كما أكد ذات المسؤول أن كل التسهيلات تمت من أجل ضمان إنجاز هذه المحطة حسب الآجال التعاقدية، مشيرا إلى أنه يجري إنجاز هذه المحطة في مساحة تناهز ستة هكتارات ويمكنها تقديم خدمات في المجال على مدار 30 سنة.

ويندرج إنجاز هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال خلال سنة 2022 بوتيرة مرتفعة، في إطار البرنامج التنموي الاستعجالي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن إنجاز أربع محطات مماثلة عبر ولايات وهران وبجاية والطارف والجزائر العاصمة.

كما استفادت الولاية من مشروع إنجاز محطة من الحجم الكبير على مساحة تقدر بـ 16 هكتارا بساحل بلدية رأس جنات (شرق).

وتصل القدرة الإنتاجية لهذه المحطة التي شرع في إنجازها مؤخرا، زهاء 000 .300 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، موجهة لتحسين قدرات التزويد بالمياه الشروب لسكان ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة.