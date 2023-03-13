تيبازة: الدرك يحجز كمية معتبرة من مادة التبغ

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببربيسة ببلدية الشعبية في تيبازة من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ ( السجائر والشمة)، وتوقيف 03 أشخاص بتهمة تهريب بضاعة أجنبية.

تعود وقائع القضية حسب ما كشفت عنه اليوم خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة، إلى ورود معلومات للفرقة، مفادها قيام أشخاص بتهريب سجائر أجنبية الصنع، فور ذلك تم وضع نقطة مراقبة بمحور دوران قرية بربيسة، ليتم توقيف مركبة سياحية، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تبين أنها محملة بكمية معتبرة من السجائر الأجنبية الصنع تقدر بـ: 9990 علبة، لا تحوز على سند قانوني ليتم حجزها وتوقيف السائق.

ومواصلة للتحقيق وبعد تفتيش محل مالك السلعة تم حجز كمية معتبرة من مادة تبغ الشمة من مختلف الأنواع تقدر بـ: 30910 كيس، وكمية أخرى من السجائر من مختلف الأنواع تقدر بـ: 2874 علبة بالإضافة إلى 9950 ولاعة، تقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات بـ: 5296900 دج ( 529 مليون و690 ألف سنتيم)، ليتم توقيف مالك السلعة وأحد العمال بالمخزن حاول الفرار أثناء عملية التفتيش.

تم تكوين ملف قضائي ضد الموقوفين يتضمن جنحتي تهريب بضاعة أجنبية باستعمال مركبة و عدم فوترة السلع وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.