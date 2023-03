"Madar" crée une société spécialisée dans la production sucrière

Le Groupe public "Madar-Holding" a annoncé, lundi dans un communiqué, la création d'une société spécialisée dans le raffinage, la production et la commercialisation du sucre, baptisée "Tafadis", dont la date d'entrée en production est fixée au dernier trimestre 2023.

"L'assemblée générale constitutive de la société sucrière par actions, dénommée +Tafadis+, s'est tenue dimanche au siège de Madar-Holding, à Alger, en présence notamment de son président P-dg, Charaf-Eddine Amara et des membres du Conseil d'administration de l'entreprise créée", a précisé la même source.

Membre du groupe Madar, la société "Tafadis" a pour objet "le raffinage, la production et la commercialisation du sucre", explique le Groupe.

Le siège social de la nouvelle société est situé à Larbaatache, dans la wilaya de Boumerdes, tandis que son capital de départ a été fixé à 10 milliards de dinars, ajoute le document.

Ahmed Drai a été nommé directeur général de "Tafadis" et élu président du Conseil d'administration par ses membres réunis à cet effet, a fait savoir le communiqué.

"Tafadis, dont la date d'entrée en production est fixée au dernier trimestre, conformément au planning de mise en place de l'outil de production, emploiera à son lancement 1.200 salariés", souligne le Groupe public.

En janvier dernier, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, avait indiqué que l’entrée en production effective du projet de cette raffinerie de sucre "permettra à l'Algérie de consacrer son autosuffisance en sucre, avant de procéder à l’exportation du surplus de production en la matière".

Zeghdar avait également affirmé que le Groupe Madar a réalisé des "expériences concluantes" dans le grand Sud, pour approvisionner cette usine en matière première, grâce à la culture de la betterave sucrière, qui constituera sa matière première.

La capacité de production prévisionnelle de cette usine, s’étendant sur une surface de 14 ha, extensible à l’avenir, est de 2.000 tonnes/jour de différents types de sucre.