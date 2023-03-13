"إحصاء أزيد من 450خدمة عمومية مرقمنة"

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن عملية جرد الخدمات العمومية سمحت بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 تم اعتمادها وادراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية للخدمات العمومية.

وأكد الوزير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لاجتماع نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية،أن عملية التحول الرقمي ببلادنا سارية بالفعل، بحيث قد سمحت عملية جرد الخدمات العمومية بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 تم اعتمادها وادراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية.

واعتبر السيد شرحبيل أن إنجاز وزارة الرقمنة والإحصائيات للبوابة الحكومية للخدمات العمومية "بوابتيك" التي أشرف على إطلاقها الرسمي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في ديسمبر الفارط هي "اللبنة الأولى" لآلية "التشاور والمتابعة" اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للجزائر.

وأوضح الوزير أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية"تعد خطوة هامة في درب إرساء الحوكمة الالكترونية وعصرنة الإدارة وذكر الوزير بأن الرقمنة تعد عنصرا هاما في البرنامج "الكامل والمتكامل" الذي وضعه رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته و التزاماته ال54 "من أجل خدمة المواطن وضمان أريحيته ودفع الاقتصاد الوطني نحو التطور"،

مضيفا أن الخطوات المنتهجة من طرف قطاعه في مجال الرقمنة "تتماشى بثبات مع الالتزام رقم 25 رئيس الجمهورية والمتعلق ب تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.