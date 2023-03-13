اولمبي المدية: طلاق بالتراضي بين بوجعران والإدارة

قررت إدارة اولمبي المدية الاتفاق مع مدرب الفريق سمير بوجعران بالتراضي للتخلي عن خدماته بسبب سلسلة النتائج السلبية التي تكبدها الاولمبي في الجولات الأخيرة والتي عقدت من وضعية الفريق الذي بات لا يفصله عن أصحاب المراتب الأخيرة إلا نقطتين محتلا المركز الحادي عشر بمجموع 20 نقطة.

وفي اتصال مع مدرب الاولمبي أكد لـ"الخبر" أن رسالة الإدارة وصلته للانسحاب من العارضة الفنية بعد ان اشرف على تدريب الفريق مدة سبعة أشهر، وفي تعليقه على مشواره مع الاولمبي قال بوجعران ان الفريق الذي تم حرمانه من انتداب 17 لاعبا من فئة الأكابر بسبب أزمة الديون، أرغمه على قيادة التشكيلة بلاعبين من الفريق الرديف الذين يفتقرون للخبرة والتجربة، وما زاد من تازيم وضعية الاولمبي هي عدم تلقي هؤلاء منذ سبعة أشهر لمستحقاتهم المالية،فماذا يمكن أن ننتظر من اللاعبين في ظل انعدام الحوافز المالية، و قال ذات المتحدث أنه سيكون له اجتماع مع ادارة الفريق لتسوية وضعيته خاصة وانه لم يتلبس مستحقاته طيلة المدة التي اشرف فيها على تدريب الاولمبي.

من جهته ابدى مولود بلطرش اللاعب السابق الاولمبي ومناجير الفريق تشاؤمه من مستقبل الاولمبي الذي يمر بظروف جدا صعبة لم يسبق له وان عاشها طيلة مشواره الرياضي بسبب الازمة المالية وعدم تلقي ادارة الفريق لاي مساعدة مالية رغم كل الطلبات التي قدمناها الاطراف التي اعتادت ان تكون سبنسور الفريق ،ولم يخف بلطرش صعوبة المهمة لفريقه في الجولات القادمة بداية من التنقل الذي يقود الفريق نهاية الأسبوع الجاري الى تلمسان لملاقاة الوداد ثم استضافته لفريق غالي معسكر التي تعد منعرجا لفريق لحصد نقاط الفوز وبعث الامل في اوساط اللاعبين والانصار للابتعاد عن منطقة الخطر وضمان البقاء ،في انتظار استجابة السلطات لمطالب الاولمبي لتمكين اللاعبين من مستحقاتهم وتفادي شبح مقاطعتهم لمقابلات بطولة القسم الوطني الثالث.