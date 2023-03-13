المدية: الحماية المدنية تحاكي سيناريو زلزال

في إطار اختبار مخطط تنظيم النجدة قامت اليوم مصالح الحماية المدنية علاى تنفيذ مناورة افتراضية بحضور اللجنة الأمنية ومسؤولين مختلف المؤشرات.

وكان التمرين عبارة عن مناورة مركبة تتمثل في تمرين محاكاة يتمثل في زلزال ضرب المنطقة مما يستدعي التدخل السريع والفعال للوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة العمارية ووالوحدات العملياتية القريبة من مكان التدخل (وهذا من أجل القيام بعملية البحث والإستطلاع ثم الإنقاذ والإسعاف، وتدخل هذه التمارين تدخل في إطار الاختبار الجيد للقدرات والامكانيات المادية واللوجيستية لمختلف المتدخلين ومدى جاهزية مختلف المقاييس.

بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة تم إطلاقه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العمارية وبإقتراح وبطلب من قبل رئيس الوحدة الثانوية للحماية المدنية، ليتم تنصيب مركز القيادة الثابت يضم رؤساء المقاييس، وتنصيب مركز قيادة عملياتي ثابت تحت قيادة رئيس الوحدة يضم ممثلي المقاييس، وتنصيب قاعدة الإمداد، بالإضافة إلى تنصيب مركز طبي متقدم، ليبقى الهدف الرئيسي من هذا التمرين هو اختبار مخطط تنظيم النجدة الولائي وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف المقاييس والوقوف على مدى جاهزيتهم في مواجهة الكوارث.