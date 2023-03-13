غداء عمل يجمع الرئيس تبون بجوزيب بوريل

جمع غداء عمل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس الجمهورية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل، بحضور إطارات سامية من الجانبين حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات البيان، أن غداء العمل ضم عن الجانب الجزائري كلا من مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، ومديرعام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، محمد أمين بن شريف، وعن الجانب الأوروبي، سفيرممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس إيكرت، مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي، هيلان لوغال، ورئيس ديوان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي رافاييل ديير.