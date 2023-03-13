بوريل يتحدث عن استرجاع الأموال المهربة

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجزائر إلى الرمي بكل ثقلها من أجل وضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

وأكد بوريل في تصريح صحفي عقب مقابلته رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإتحاد الأوروبي سيُضاعف جهوده للتعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وأضاف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أن الجزائر شريك أساسي للإتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب.

وأبرز بوريل، أن الإتحاد الأوروبي يُعول على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، داعيا إلى بعث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى.

من جهة أخرى أكد بوريل أن الطاقات المتجددة أرضية خصبة لشراكة واعدة وتعاون اقتصادي مع الجزائر.