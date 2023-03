Un déjeuner de travail entre le président Tebboune et Josep Borrell

Un déjeuner de travail a réuni, lundi à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Ont pris également part à ce déjeuner de travail du côté algérien, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Amar Belani et le directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed El Amine Bencherif, et du côté européen, l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, Thom

as Eckert, la directrice générale pour le Moyen Orient et l'Afrique du nord du Service d'action extérieure de l'UE, Mme Hélène le Gal et le Chef de cabinet du Haut représentant de l'UE, Rafael Daerr, ajoute le communiqué.