تعليمات هامة لحماية التلاميذ

وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث ومفشتي التعليم الابتدائي، من اجل تطبيق كل اجراءات اليقضة في محيط المؤسسات التربوية، من اجل حماية التلاميذ من بعض السلوكات الغريبة المسجلة مؤخرا.

وجاء في التعليمة، انه تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية الهادفة إلى مرافقة ودعم المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية والأمنية للحفاظ على السكينة والطمأنينة بجوار ومحيط المؤسسات التعليمية، يتعين على أفراد الجماعة التربوية كل فيما يعنيه الإسهام في تأمين هذا المحيط، وعلى رأسهم أولياء التلاميذ كشركاء وكفاعلين في الحياة المدرسية لأبنائنا.

وبهدف التصدي لهذه السلوكات والأفعال الغريبة،

أمرت الوزارة:

* ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث أو إعتداء للجهات الأمنية ومصالح مديرية التربية.

* عدم ترك التلاميذ في الانتظار خارج المؤسسة، وخاصة أولئك الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم والسماح لهم بالدخول إلى المؤسسة، من أجل توفير الحماية لهم مع ضرورة التنسيق مع أولياء التلاميذ للتجند المشترك، والتحلي باليقضة عند مرافقة أبنائهم في محيط المؤسسة التعليمية ومداخلها.

* التبليغ عن أي أمر مشبوه أو مثير للريبة واقتراح آلية التواصل السريع مع الجهات المختصة.

* مباشرة عملية تحسيس لفائدة التلاميذ بإشراك أوليائهم، لأخذ الحيطة والحذر للمحافظة على سلامة أبنائنا والانخراط في مسعى شامل يجعل من الأولياء شريكا فعليا في أمن وسلامة المتمدرسين بمحيط المؤسسات التعليمية بشكل يضمن تفعيل اليقضة الجماعية ويجعل من كل ولي حاضر بمحيط المدرسة معنيا الخلاقيا وتضامنيا بسلامة المواجهة مثل هذه الأفعال بهذا الصدد.

* السهر على تفعيل هذه الإجراءات بكل حزم وبصفة مستعجلة

* دعوة جميع المتدخلين إلى الانخراط التام في هذه المقاربة الوقائية، بالتنسيق المنتظم مع المصالح الأمنية، لتفويت الفرصة على كل من يريد المساس بأمن وسلامة التلاميذ والمحافظة على الطمأنينة والهدوء في محيط المؤسسة التعليمية.