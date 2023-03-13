ملتقى حول الحاضنات والشركات الناشئة

من المقرر أن تحتضن غذا الثلاثاء جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ:" حاضنات الأعمال والشركات الناشئة بمؤسسات التعليم العالي نحو علاقة جديدة بين الجامعة والمجتمع"، من تنظيم الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل وبالتنسيق مع مخبر حقوق الانسان بجامعة الجزائر 3 ومخبر المقاولاتية واستراتيجيات الابتكار في بيئة المال والأعمال بجامعة جيجل.

وفي هذا الصدد كشف الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة أن فكرة الملتقى يأتي في اطار مساع الاتحادية لمرافقة الجامعة الجزائرية في دعم وتشجيع المشاريع الأكثر ارتباطا باحتياجات التنمية الاقتصاديةـ من خلال البرنامج الوطني الذي يشرف عليه وزير القطاع كمال بداري لإنشاء حاضنات الأعمال الجامعية وإنشاء المؤسسات الاقتصادية الجامعية الناشئة وتوفر الدعم والتوجيه والتدريب قصد تشجيع أصحاب الأفكار لتحويلها لمؤسسات ناشئة بالإضافة للعمل على تسويق براءات الاختراع الخاصة بالطلبة والأساتذة الباحثين من خلال انشاء مكاتب دعم التكنولوجيا والابتكار بالجامعة ناهيك عن خلق تخصصات وشهادات تستجيب بشكل واسع لاحتياجات سوق العمل.

واعتبر عمارنة أن الملتقى سيكون فرصة لمناقشة الإطار القانوني لحاضنات الاعمال وإنشاء الشركات الناشئة، آليات تنفيذ مشروع شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة وتنفيذ مشروع شهادة جامعية-براءة اختراع، إلى جانب تكريس دور حاضنات الاعمال الجامعية في مرافقة وتسويق الشركات الناشئة، كما ستخصص جزئية خاصة باللغة الانجليزية والشركات الناشئة: أداة الانفتاح على العالم الخارجي.

وختم عمارنة تصريحه بالقول أن الاتحادية تثمن مساع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع خارطة طريق قصد زيادة دورها في تنمية الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع، معتبرة ذلك من أولوياتها ضمن استراتيجية تهدف أساسا إلى تكريس الدور المعاصر للمؤسسات الجامعية المتمثل في انتاج ونقل المعرفة وتوظيفها لخلق الثروة، عن طريق عن طريق تنفيذ مشروع شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية-براءة اختراع حيث تم في هذا الإطار تنصيب اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، واللجنة المكلفة بتحديد الإطار القانوني لكيفيات إنشاء وتنظيم وسير وتقييم الفروع الاقتصادية لدى مؤسسات التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم وتحسين خدمة الأنترنت.



