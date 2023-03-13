تكريم لذوي الهمم في يومهم الوطني

شارك أمسية الاثنين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة بدعوة من وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب؛ في حفل تكريمي لذوي الهمم على مستوى مقر صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الكهربائيـة والغازية لسونلغاز. وحسب بيان للوزارة، فإن الحفل أقيم في إطار الاحتفالات باليوم الوطني لذوي الهمم المصادف لـ14 مارس من كل سنة، و حضر اللقاء كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية ورئيس الفدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، عاشور تلي بالإضافة إلى إطارات مجمع سونلغاز. وقد شهد الحفل تكريم مجموعة من عمال مجمع سونلغاز من ذوي الهمم.