وزير الصحة يلتقي نظيره التونسي

وزير الصحة يلتقي بنظيره التونسي التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بنظيره التونسي، علي لمرابط، قبيل انطلاق أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الذي تحتضنه و تترأسه الجزائر في دورته الثامنة والخمسين. وحسب بيان للوزارة، فان اللقاء بين الوزيرين يندرج في إطار العلاقات الاخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين. وبالمناسبة، أكد الوزير عبد الحق سايحي عن مدى عمق العلاقات واواصر الأخوة التي توحد آفاق البلدين. ونوه الوزير بوجود العديد من المجالات والفرص في المجال الصحي التي يزخر بها بلدينا والتي يمكن من خلالها تبادل الخبرات والكفاءات بما يخدم شعبينا الجزائر ي والتونسي. ومن جهته، أشاد وزير الجمهورية التونسية، علي لمرابط، بحلاوة الاستقبال وحسن التنظيم الذي ميز احتضان الدورة ال58 لمجلس وزراء الصحة العرب. كما ذكر الوزير بتميز العلاقات الجزائرية التونسية وباختلاط دماء شهداء البلدين في ساقية سيدي يوسف. وعبر الوزير عن شكر وامتنان تونس للجزائر لوقوف الدولة الجزائرية جنب شقيقتها التونسية في أزمة كوفيد وايثارها بتزويد تونس بالاكسجين وهي في أمس الحاجة إليه. كما عبر الوزير التونسي عن مساندة تونس المطلقة لمشروع انشاء الوكالة العربية للتنمية الصحية ،وهي الهيئة التي اقترحتها الجزائر وتسعى الى تجسيدها كمشروع حيوي لصالح سكان المنطقة العربية بمناسبة انعقاد الدورة ال58 لمجلس وزراء الصحة العرب بالجزائر.