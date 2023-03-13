وزير الطاقة يستقبل وفدا عن شركة حكومية روسية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الإثنين، بمقر الوزارة، وفدا من الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية، روساتوم، بقيادة نائب المدير العام، مدير التعاون الدولي، بوريس أرسييف، بحضور محافظ الطاقة الذرية واطارات من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية وذات الشركة في مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة والغير نشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.

كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، ولا سيما في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر.

وتناول الطرفان أخيرًا المجالات المختلفة التي توجد فيها فرص لتبادل الخبرات ووضع حلول للاهتمامات المشتركة في هذا المجال.