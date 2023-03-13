زيارة غير معلنة لوالي غليزان



قام هذا المساء السيد لكحل عياط عبد السلام والي غليزان بزيارة غير معلنة للمسبح البلدي لغليزان،والحديقة العمومية (حديقة حديدوان)

إن المسبح البلدي تم غلقه منذ سنة 2016 وتأخر كثيرا في عملية تسليمه،وأن الأعمال به لم تنته بعد،كونه يتطلب تدعيما تقنيا ،وإزاء هذا أمر الوالي باللجوء إلى الحلول التقنية الممكنة

لجعل هذا المسبح مرفقا رياضيا وضروريا لفائدة شباب المدينة،والعمل على فتحه خلال الأشهر القادمة.ونظرا لهذا العائق التقني،قرر مسؤول الولاية إجراء خبرة تقنية مستعجلة ومستقلة عن الهيئة التي تسير الورشة لتبيان الاختلالات التقنية،إلى جانب النظر في طريقة تسيير المشروع.

آمرا بوضع الترتيبات التي تسمح بفتحه في الأشهر القادمة بغض النظر عن عملية التدعيم التقنية المشار إليه. كما عاين الوالي بالمقابل حديقة حديدوان الواقعة بوسط مدينة غليزان حيث عاين وضعيتها من ناحية النظافة،والتي أصبحت في حالة يرثى لها وكذلك وضعية المراحيض العمومية المتواجدة وغير المستغلة منذ إنجازها،وعليه قرر تسجيل عملية مستعجلة لترميم مختلف المراحيض العمومية بمدينة غليزان وإعادة طريقة تسييرها من جديد.